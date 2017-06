«Um Jogo de Honra» é o novo filme de Jason Connery, baseado na história verídica, de Tommy Morris, o primeiro profissional de golfe da história. Estreia em Portugal a 13 de julho, numa parceria entre a Federação Portuguesa de Golfe e a NOS.

«Um Jogo de Honra» retrata a relação familiar conturbada entre o “pai” Tom Morris e o “filho” Tommy Morris, a dupla responsável pelo nascimento do golfe moderno.

Para o Presidente da Federação Portuguesa de Golfe, Miguel Franco de Sousa, «esta é uma excelente oportunidade de aproximar os portugueses do golfe e uma grande honra para a FPG de associar-se a um filme que conta a vida de um jogador que determinou o curso da história da modalidade».

Miguel Franco de Sousa, salienta ainda que «Young Tom Morris ficou para a história ao vencer por três vezes consecutivas, no século XIX, o The Open Championship, o mais antigo dos quatro principais torneios de golfe do mundo» (os quatro do Grand Slam).

Totalmente filmado em St. Andrews, na Escócia, a referência dos campos de golfe, «Um Jogo de Honra» conta com Jack Lowden («Negação», «Guerra e Paz») no papel de Tommy Morris e Peter Mullan («Braveheart») no papel do pai, Tom Morris e ainda Sam Neill («Parque Jurássico»), Ophelia Lovibond («Guardiões da Galáxia»), entre outros.