Há quem não compre roupa online e o problema é simples: não é possível experimentar as peças antes de a compra ser efetuada. No entanto, a Amazon vem agora resolver esse problema e está disposta a deixar que os clientes encomendem várias peças e roupa para experimentar, sem cobrar nada.

O serviço vai chamar-se Prime Wardobe, e permitirá encomendar cerca de 3 a 15 peças de roupa, de cada vez, sem que seja necessário pagar por isso. Depois do cliente experimmentar o vestuário, a Amazon vai cobrar apenas as peças que o cliente quiser comprar, ficando este responsável por devolver as restantes na caixa nas quais foram entregues.

Segundo a imprensa internacional, o serviço deverá ser disponibilizado apenas aos subscritores do Prime, que por uma subscrição anual de 99 dólares terão acesso a entregas gratuitas, a um serviço de vídeo streaming e outros benefícios.