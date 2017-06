Aos olhos da mulher de Raminhos, Catarina, as suas filhas são iguais ao pai e puxaram dele, o humor.

Como é do conhecimento público, a relação do humorista com as suas três filhas é, no mínimo, peculiar, como é possível ver através dos vários vídeos que Raminhos grava com as filhas e dos seus espetáculos.

No seu blogue, Catarina Raminhos garantiu que nada é ensaiado e que as filhas saem mesmo ao pai, no que diz respeito ao humor. “As minhas filhas são palhaças como o pai. Eu sei que podia dizer isto de outra forma, mas vinha dar sempre a esta (dura) realidade”, escreve.

A mulher do humorista chegou mesmo a contar uma história sobre a sua filha Maria Rita. “Há dias, estou a almoçar com as mais crescidas num restaurante e dou-lhes o estojo para irem fazendo desenhos enquanto a comida não vem. A Maria Rita desata a escrever. Pensei: ‘olha, boa, está a escrever uma história’. Deixei-a escrever à vontade e não fiz qualquer pergunta. Vem o senhor com as travessas e ela entrega-me o lápis:

– Toma, mãe, já acabei!

– O que é que escreveste, filha, posso ver?

– Podes. Escrevi coisas que me apetecia dizer mas, como é feio, decidi escrever”.

“No papel estavam escritas palavras como “pum”, “vomitado”, “cocó” e “chichi”. E há dois pensamentos que me assaltam. Primeiro: “é tal e qual o paizinho”; segundo: “vamos ter de trabalhar a ortografia”, conta Catarina Raminhos, em tom de brincadeira.