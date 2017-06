Cerca de vinte habitações ficaram destruídas e uma centena de postos de trabalho foram afetas, são os prejuízos provisórios avançados esta quinta-feira pelo Governo.

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques sublinhou que a prioridade neste momento está em torno da identificação das situações mais emergentes ao nível das habitações e dos postos de trabalho.

“Estamos a identificar as medidas, quer do ponto de vista da salvaguarda dos postos de trabalho, quer das medidas de apoio ao reinvestimento das empresas para que possam voltar a operar com normalidade", afirmou Pedro Marques.