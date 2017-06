O IAVE – Instituto de Avaliação Educativa – só vai decidir na próxima semana se anula o exame nacional de Português do 12.º ano.

Contactado pelo i, o IAVE não adianta quando será tomada uma decisão dizendo apenas que “não será entre hoje e amanhã" adiantando que "só no início da próxima semana" haverá mais informação.

Até lá, explica o instituto responsável pelos exames nacionais, espera que os inspetores da PJ apurem se a fuga de informação sobre o conteúdo dos exames circulou antes ou depois da realização da prova.

Já o Ministério da Educação continua em silêncio sobre este assunto, enquanto os 74.067 alunos que resolveram a prova estão sem saber o que vai acontecer.

Em causa está uma gravação audio de uma aluna, que não se identifica, a contar todos os tópicos que vão sair no exame. A infromação terá chegado aos alunos através de uma explicadora que é também presidente de um sindicato. E os tópicos coincidiram com o que acabou por sair no exame.

"Ó malta, falei com uma amiga minha cuja explicadora é presidente do sindicato de professores, uma comuna, e diz que ela precisa mesmo, mesmo, mesmo só de estudar Alberto Caeiro e contos e poesia do século XX. Ela sabe todos os anos o que sai e este ano inclusive. E pediu para ela treinar também uma composição sobre a importância da memória...", ouve-se na mensagem divulgada pelo Expresso.

De acordo com a denúncia que chegou ao IAVE, este audio circulou na internet, nas redes sociais, dias antes dos alunos se apresentarem a exame.

Para já, a fuga de informação que já está a ser investigada pelo Ministério Público e pela Inspeção Geral da Educação, a pedido do IAVE.

Caso seja comprovada a fuga de informação antes da realização do exame, a prova deverá ser anulada. Nenhum exame nacional foi anulado, pelo menos, nos últimos 20 anos.

Ontem, o IAVE apenas remeteu explicações e consequências “para os próximos dias”. Para já, o instituto diz apenas que “nesta fase o processo está a entrar em fase de averiguação e estará em segredo de justiça, nada mais havendo por ora a declarar”.

Outra suspeita de fuga

A suspeita de fuga de informação que está a ser investigada não foi a única que andou a circular pela internet. No sábado ao final da tarde, de acordo com alguns alunos, o exame terá estado disponível no site do IAVE.

Chegaram ao i fotos com o link do exame na página da internet do IAVE e chegaram várias trocas de mensagens com tópicos do exame. Nesta alegada fuga os tópicos do exame que circulavam eram o capítulo 19 do Memorial do Convento, o poema “Cristalizações” de Cesário Verde, e uma dissertação sobre o turismo em Portugal.

O i questionou o Ministério da Educação sobre a suspeita de fuga durante o fim de semana e, na altura, o IAVE garantiu que “não houve qualquer publicação” do exame no site. “Infelizmente tem-se verificado, nos últimos anos, que são postas a circular mensagens com especulações sobre o conteúdo dos exames, o que em nada contribui para a tranquilidade que os estudantes merecem”, rematou o gabinete de Tiago Brandão Rodrigues.

O conteúdo do exame acabou por não coincidir com a prova que foi apresentada aos alunos. Todos os anos o IAVE desenha previamente três exames com conteúdos diferentes para cada disciplina. Apenas um exame é selecionado para ser resolvido pelos alunos.