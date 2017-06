O Comando Metropolitano da Polícia de Segurança Pública do Porto, alertou esta quinta-feira, para os perigos do tradicional lançamento dos balões de São João.

No decurso das festividades, há que tem em atenção para os “perigos resultantes do lançamento dos tradicionais balões de São João para as áreas florestais, residenciais e industriais", lê-se num comunicado da PSP, que solicita "a melhor compreensão e colaboração de todos, no sentido de acatarem as indicações e ordens das forças policiais, especialmente em locais de grande aglomeração de pessoas".

O mesmo refere ainda que a “polícia terá uma especial atenção à regularização do tráfego automóvel e estará ainda atenta à criminalidade associada a este tipo de acontecimentos, nomeadamente, furto no interior de veículo e furto por carteirista".