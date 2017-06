Um motivo no mínimo insólito para justificar uma lesão tão prolongada. Yoel Rodríguez, guarda-redes dos espanhóis do Eibar, onde foi colega do português Bebé na última temporada, vai ficar afastado dos relvados nos próximos seis meses. E tudo devido a três lesões gravíssimas contraídas a treinar... num monte.

No passado sábado, o guardião de 28 anos, formado no Celta de Vigo e com passagens por Lugo, Valência e Rayo Vallecano antes de chegar ao País Basco, decidiu ir treinar por conta própria para um monte em Pontevedra, na Galiza, próximo de Vigo, de onde é natural. Acabou por sentir dores no joelho direito, que mais tarde se veio a confirmar serem três roturas: do ligamento cruzado anterior, do menisco interno e do ligamento lateral interno. Vai ser operado na próxima semana.

Uma curiosidade ainda maior: o Eibar tinha... comprado o seu passe há poucas semanas - Yoel atuou esta temporada na equipa basca por empréstimo do Valência, convencendo os responsáveis nos 30 jogos em que alinhou. Em maio assinou até 2019 e, apesar do infortúnio, mantém o apoio do "novo" clube. "O SD Eibar envia todo o apoio a Yoel, além do desejo de uma recuperação satisfatória no menor período possível de tempo. A direção desportiva do clube está trabalhando em alternativas para suprir a baixa de larga duração", garantiu, em comunicado, o décimo classificado da última Liga espanhola.