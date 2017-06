A edição da nova temporada da Regionalliga Sudwest, um dos campeonatos regionais da Alemanha, vai ter uma equipa... chinesa. É isso mesmo: um dos 20 participantes na prova será composto apenas por jogadores naturais da China.

A medida, completamente inédita no país germânico, surge na sequência de um acordo assinado em novembro passado entre as federações da Alemanha e da China.

Provavelmente o mais curioso nesta história ainda será mesmo a reação dos clubes adversários. "Vejo aqui uma excelente oportunidade de marketing", disse o presidente do Kickers Offenbach, Cristopher Fiori, numa posição partilhada, ao que tudo indica, pelos outros 18 clubes que irão participar no campeonato. Logo à partida, todos recebem 15 mil euros, tendo ainda a certeza de fazer os dois jogos com a equipa chinesa em casa, pois o clube asiático não irá ter nenhum estádio no sudoeste alemão.

Futebol moderno...