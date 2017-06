O duque de Edimburgo, marido da rainha Isabel II, de Inglaterra, teve alta do hospital de Londres, nesta quinta-feira, após ter estado internado durante dois dias devido a infeção na bexiga.

O príncipe Filipe de 96 anos, não acompanhou a rainha no seu discurso, na quarta-feira, na abertura oficial do parlamento de Londres após as eleições terem dado a vitória a Theresa May, pois estava internado.

De acordo com a residência oficial da família real, o duque foi internado por precaução, na terça-feira, no Hospital Rei Eduardo VII, em Londres, por causa de uma infeção na bexiga, provocada por um problema médico anterior.