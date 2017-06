O primeiro-ministro exige que se apure “cabalmente” tudo o que aconteceu “as suas causas e as suas consequências”.

António Costa disse hoje no Conselho de Ministros que não vai deixar os portugueses sem repostas lembrando mesmo que o governo já tomou algumas iniciativas, como pedir explicações diretamente às autoridades que estão no terreno a combater as chamas.

O primeiro ministro fez questão de frisar que “ainda” aguarda a resposta da Autoridade Nacional da Proteção Civil quanto às falhas da rede de segurança e de emergência (SIRESP). Esta é, aliás, a única autoridade que ainda não respondeu a António Costa, que já recebeu esclarecimentos do IPMA e doa GNR.

No entanto, estes esclarecimentos não vão impedir a abertura de “um inquérito final” até porque “é essecial apurar cabalmente tudo o que aconteceu”, repetiu duas vezes António Costa durante a conferência de imprensa.

O líder do Executivo aproveitou ainda para mostrar a “total abertura e dis ponibilidade” do governo para coleborar na comissão técnica e independente que será criada pelo parlamento, por sugestão do PSD.