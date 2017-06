Os gémeos de Beyoncé e Jay-Z nasceram no dia 12 de junho, mas há mais de uma semana que a cantora continua na maternidade.

De acordo com o site TMZ a causa de Beyoncé ainda estar no hospital é devido à saúde debilitada dos bebés, que nasceram prematuros e com icterícia. Estão agora a fazer tratamento de fototerapia.

O casal está casado desde 2008 e já são pais de uma menina, Blue Ivy, de cinco anos.