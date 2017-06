Donald Trump propôs instalar painéis solares no muro que pretende construir na fronteira dos Estados Unidos da América (EUA) com o México para que a energia produzida ajude nas finanças da construção do muro.

Durante um encontro em Cedar Rapids, no estado do Iowa, o Presidente dos EUA disse que o muro será algo que criará energia e se auto financiará, sendo que o México terá de pagar menos dinheiro pela construção.

A ideia já estava a ser considerada, tendo Trump falado da mesma num encontro privado com os legisladores republicanos. No entanto, só agora é que o Presidente abordou essa possibilidade publicamente.