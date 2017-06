Quem cuida de nós?

Estou com aqueles que exigem respostas ao poder que nos governa, seja na hora da bonança seja na hora da desgraça, sem juízos persecutórios e sem antecipação de culpas

A exposição pública e informativa da tragédia humana e física de Pedrógão Grande não pode deixar de absorver a nossa mente. De uma forma sibilina, todos os outros temas ficam para trás quando nos vêm à memória fresca as imagens, os sons, as cores, as expressões, os relatos dos últimos dias. É da condição humana esta solidariedade e esta comunhão com a dor e o imenso pesar pela desgraça. Fomos todos apanhados desprevenidos com tal dimensão e horror. Esta espécie de acomodação – que a vida moderna trouxe – para com factos que desafiam a nossa capacidade de compreensão e de aceitação do imprevisto, do insuperável, do irracional e do letal tem limites, com certeza. Mas esses limites foram ultrapassados sem avisar e esses sentimentos são de uma escala esmagadora. No entretanto, tudo se perpassa numa pergunta tão básica quanto percebida: como foi possível? E numa outra interrogação que se articula de imediato: era possível evitar?

Nós fomos apanhados desprevenidos. Até pela força dos elementos. Porém, não faltaram pouco depois os especialistas, depois dessa irreversibilidade dogmática, para avisar que havia razões para devermos estar prevenidos, pois as réplicas de “tempestades perfeitas” podem ser mais agressivas e virulentas. Razões nas opções da floresta, nos investimentos da Proteção Civil, na formação das autoridades policiais, na cooperação do Exército. Razões para o Estado, nas suas múltiplas autoridades e áreas de atuação, em pleno ano de 2017, em plena União Europeia, não se poder ter declarado desprevenido? Razões haveria para que o Estado não pudesse assumir apenas uma fatalidade com minimização de danos na hora de se discutir responsabilidades nos pontos onde elas poderão existir?

É isso que se deve discutir perante semelhante calamidade. Perante as escolhas feitas durante anos a fio, com o território e o ordenamento (ou falta dele) que temos, com os meios de que dispomos, com as pessoas que os servem, com a previsão esperada, com a coordenação exigível, seria possível fazer diferente? Ninguém fez nada com consciência e vontade de não fazer o melhor possível. Mas seria admissível fazer melhor e diferente? Quem, onde, como? É só isto que se quer saber, para que, no futuro, com trovoada seca ou fogo posto, com árvore diabólica ou beata atirada, não voltemos a ver abandono, desorientação, fragilidade, desespero, impotência e morte em cenário dantesco. Mesmo quando o mais óbvio não aconteceu: evitar que pessoas se dirigissem para um foco onde a vida se perderia. É só isso.

Pode ser política? Pode e deve – a política serve para antever e resolver problemas, os políticos estão ao serviço da tutela das pessoas. E fazer política agora é, uma vez consumada a tragédia, também voltar às escolhas. As mortes insuportáveis só podem fazer sentido se forem juízo para a vida futura. Vale a pena ter floresta maciça? Ou mais vale apostar em repovoar o domínio rural do território? Vale a pena investir no saneamento da floresta, desde logo para permitir que se viva no meio dela, ou valerá a pena ocupar com outros bens produtivos o espaço florestal? Temos dinheiro para proteger a floresta e os seus recursos ou fazemos do espaço florestal um outro espaço de riqueza?

Concordo: gerir o interesse público não deve ser apenas responder à festa e à vitória. É dar respostas à fraqueza e ao falhanço. Há muitas para dar. E se não as conseguem dar, devemos nós perguntar quem, afinal, cuida de nós. É só isso.

P.S. Andam drones nos nossos aeroportos a anunciar uma catástrofe. O que está a ser feito?

Professor de Direito da Universidade de Coimbra. Jurisconsulto

