No meu país, em 2017, não devia acontecer

Passam os anos e a operacionalidade do SIRESP é questionada, também por falta de investimentos que acabem com as zonas-sombra. Parte dos Kamov não voam

Portugal, União Europeia, 2017. O que ocorreu em Pedrógão Grande não é admissível, neste espaço, neste tempo, com o conhecimento de que dispomos e no nosso nível civilizacional. Com os passivos acumulados e as eventuais circunstâncias do momento, apesar do trabalho de anos de consolidação de uma estrutura de proteção civil, aconteceu.

Em Portugal, amiúde morre-se em disputas de terras e de águas entre vizinhos, as pessoas desentendem-se por metros de estremas e localizações de marcos, e as famílias quebram elos de uma vida quando colocadas em processo de partilhas. Os portugueses têm uma relação contraditória com a propriedade. O ardor apaixonado pela manutenção ou pelo acesso à propriedade não bate certo com a atitude que se regista após a outorga do estatuto. É assim no território rural como no espaço urbano. Veja-se o desleixo generalizado do espaço rural impulsionado pela desertificação, pela debilidade das estratégias de valorização desses territórios e pela sua fraca rentabilidade para os proprietários, quando subtraídos os custos com as manutenções. Mas o fenómeno não é um exclusivo do mundo rural, projetando-se em comportamentos inadequados em contexto urbano, seja na convivência entre vizinhos em condomínio ou na preservação do espaço público. Há um manifesto desfasamento entre o querer ser proprietário ou herdar esse estatuto e a adoção de uma atitude que respeite a esfera de liberdade dos outros e a integridade do património, ambiental ou edificado.

O próprio Estado é laxista na preservação das suas propriedades, não dá o exemplo, mas isso é fraca desculpa para que cada um não faça o mínimo que lhe é acometido como obrigação para com a comunidade: não ampliar os riscos existentes.

Há anos que ouvimos falar que, perante a desertificação e abandono do interior, precisamos de reordenar a nossa floresta, nas espécies e na sua disposição no território. Demora anos, muito pouco foi feito.

Há anos que se sublinha a importância das comunicações, do ataque inicial e do voluntariado como elementos importantes para um dispositivo de combate aos fogos acomodável às possibilidades do país. Passam os anos e a operacionalidade do SIRESP é questionada, também por falta de investimentos que acabem com as zonas-sombra; parte dos Kamov não voam; e o voluntariado apresenta sérias dificuldades em muitos pontos do país.

Admitindo que as circunstâncias foram excecionais, como o são em muitas outras ocasiões: terá sido feito o possível, material e imaterialmente, para que o acaso não potenciasse a realidade? Houve prevenção no território e na disposição dos meios de proteção em função da previsão meteorológica para uma região fortemente florestada e com escassa densidade populacional? Estão os cidadãos desses territórios de risco capacitados para reagir em segurança em situação de emergência? Não estão ali, como não estão nos territórios de risco sísmico.

Admitindo que as circunstâncias foram atípicas: para além das iniciativas para a floresta – sempre morosas – e das mudanças nas chefias da estrutura da proteção civil, em dezembro de 2016, o que foi feito para corresponder às expetativas dos bombeiros voluntários e ao afinamento de um dispositivo que temos como empenhado, competente e eficaz na maioria do país? Certamente que algumas afirmações e propostas criativas enunciadas nos últimos tempos sobre o profissionalismo dos voluntários, a retribuição pela prontidão nesta fase ou a utilização do comboio como meio de transporte para os teatros de operação não concorreram para o ânimo, por exemplo, dos bombeiros voluntários.

A verdade é que, em demasiadas situações, há um desfasamento entre os objetivos e os comportamentos, mesmo nas questões mais comezinhas. Por exemplo, há um forte impulso do turismo em Portugal, com grande enfoque em Lisboa. Pois o Metropolitano de Lisboa, para além das reiteradas falhas de serviço, reduz os horários no verão, com prejuízo para quem trabalha e quem nos visita. O mesmo acontece com o desfasamento entre a utilização das praias pelos cidadãos e o início da existência de vigilância balnear.

Este é ainda um tempo de luto, de avaliação e de combate, mas, em memória dos que perderam a vida, não há tempo a desperdiçar para que se faça o que é necessário para reduzir os riscos e ampliar a capacidade de resposta. Desde o início do ano que há demasiadas ignições, agora houve esta inimaginável catástrofe, há passivos acumulados no dispositivo de proteção civil que têm de ser superados.

Este não é um tempo para narrativas de defesa ou de ataque, quem é político deve assumir as suas responsabilidades, cada um de nós deve afinar a perceção de que tem direitos e deveres. É claro que o Estado deve ditar a sua lei e agir em conformidade com as suas obrigações de garante das funções de proteção e socorro e de segurança, com o adequado investimento anual em recursos humanos e materiais. Quando o não faz, acumula passivos que afetam a operacionalidade. Na proteção civil como na segurança. Não podemos continuar a chorar e a agir apenas depois do leite derramado. Ontem, já era tarde. Para que no meu, no nosso país, não aconteçam mais Pedrógãos. Não podemos antever o imprevisto ou o momento da sua ocorrência, mas podemos fazer o que depende da nossa vontade e ação.

Notas finais

Bem. A solidariedade do povo português e de algumas instituições com os bombeiros e com os afetados. Esperemos que as Finanças não sejam, como acontece quase sempre em situação de emergência, uma força de bloqueio à reconstrução e refazer da vida. Os afetados precisam de apoio quanto antes para resgatar a normalidade.

Mal. A necessidade técnica de “encher chouriços” de emissão no ar nos órgãos de comunicação gerou mais uma vez disparates e a viral reaparição de vasta panóplia de “especialistas”. Para os indignados com um certo tipo de jornalismo, o primeiro-ministro escolheu a TVI e Judite de Sousa para dar explicações. Sintomático.

