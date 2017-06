Temos muitos mais super-heróis do que imaginamos

Este texto não tem como base os números avançados, as notícias escritas, as opiniões dos especialistas e os comunicados das entidades. É escrito com base apenas nos testemunhos ouvidos nos locais e nos olhos de quem veio para observar, registar e divulgar. Os incêndios em Góis continuam a assustar aqueles que não estão habituados a ver o inferno na Terra. Digam o que disserem, há quem ainda durma com medo que o fogo chegue às casas. Há até quem não durma.

Sou dos que se assustam facilmente. A única experiência que tive num incêndio - sem contar com os que tive de cobrir enquanto jornalista - foi em Cascais, mais precisamente na Areia, próximo da praia do Guincho. Tinha dez anos quando o fogo deflagrou na Malveira da Serra, desceu até ao sítio onde eu vivia, queimou casas e ameaçou outras tantas. Era miúda, não tive muita noção do que se estava a passar, mas nunca mais me esquecerei das pessoas a chorar, do pânico vivido por aqueles que queriam defender as suas moradias.

Estas pessoas não se assustam facilmente. Encaram as chamas com coragem, lançam-se ao fogo com destreza e não perdem as forças. Sofrem com a desorganização das autoridades e dizem que se sentem abandonadas, que alguns até deixam o fogo chegar às casas de propósito.

Não testemunhei isso. Vi bombeiros cansados, mas determinados a apagar as chamas. Nos lugares de Cadafaz e Candosa, a equipa do i chegou antes das autoridades. Vimos homens com enxadas nas mãos a tirar vegetação, carrinhas com pequenos tanques de água preparados para se fazerem às encostas e homens prontos para se atirarem ao inimigo.

Muitas das pessoas com quem falo dizem que são estes homens que dificultam o trabalho dos bombeiros, que a sua teimosia só dá ainda mais dores de cabeça. Só quem não está aqui pode dizer uma coisa dessas: são muitos os bombeiros que elogiam o trabalho dos populares e agradecem a sua determinação. Os nossos bombeiros são melhores do que o Super-Homem, mas os nossos homens também dão 10 a 0 ao Batman.

Pediram-me para vir para os incêndios fazer reportagem. Não para estar numa sala de imprensa a debitar os números dados pelas autoridades. Quando me dizem que viram nas notícias que os fogos estão praticamente controlados, que já posso voltar para Lisboa, fico enervada: eu não vi as notícias, não consigo fazê-lo no meio da serra, mas como podem dizer isso quando acabei de sair de um lugar onde mulheres com mais de 70 anos choram pelos seus pertences e os homens desesperam perante a falta de ação das autoridades? Não estive em Pedrógão Grande, o foco da tragédia, mas outros concelhos vizinhos continuam a arder. Só isso mostra que não está tudo controlado.

Contra a maioria dos relatórios que saem e os discursos feitos, o i publica hoje uma reportagem que mostra que ainda existem situações muito preocupantes. À hora a que escrevo, um incêndio continua a lavrar em Góis. Espero que quando estiver a ler esta crónica, o cenário seja completamente diferente. E se assim for, isso deve-se aos super-heróis que estão no terreno. Estejam eles de capacete, farda vermelha e botas ou de boné, t-shirt branca e ténis.