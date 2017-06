São já duas as entidades que responderam aos pedidos de esclarecimentos enviados “com urgência” pelo primeiro-ministro sobre a origem do incêndio e alguns procedimentos seguidos no combate às chamas.

Depois da GNR, ontem foi a vez do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) ter enviado explicações a António Costa sobre as condições climatéricas que se faziam sentir na altura em que deflagrou o incêndio.

De acordo com o IPMA, houve uma conjugação de situações “excecionais” que facilitaram o alastrar do incêndio: “a humidade muito reduzida” conjugada com “vento de grande intensidade”, lê-se na carta enviada a António Costa.

O IPMA garante ainda que as previsões meteorológicas “estiveram dentro da margem de erro” e que os avisos feitos às populações “seguiram as regras fixadas na relação com os serviços de proteção civil”.

A GNR também já explicou porque não foi encerrada a estrada nacional EN 236-1, a chamada “estrada da morte”, onde morreram 47 pessoas. A GNR diz que a propagação do fogo foi “inesperada e assustadoramente repentina, surpreendendo todos”, vítimas e militares. A força de segurança salvaguarda ainda na resposta enviada ao primeiro-ministro que tem também em curso “um processo de inquérito mandado instaurar pelo comando geral, que corre os seus termos”.

Falta agora ser conhecida a resposta da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que já reconheceu “pequenas falhas” na rede de segurança e de emergência (SIRESP) dizendo que “não ultrapassaram os 30 segundos” e que “nunca comprometeram as operações”.

No entanto, ao i, o presidente da Liga Portuguesa dos Bombeiros, Jaime Marta Soares, garante que o SIRESP “faliu durante algumas horas durante a tarde de sábado”. Desta forma, as diferentes autoridades que fazem parte do dispositivo de combate às chamas não terão conseguido comunicar entre si.

Espanhóis apontam “gestão desastrosa” A imprensa espanhola tece duras críticas à forma como foi gerido o combate às chamas do incêndio de Pedrógão, Góis e Pampilhosa da Serra, que classifica como “caos”. Ontem, o diário “El Mundo” salientou a “inoperância de Portugal na luta contra os incêndios”, frisando que “a desastrosa gestão da tragédia pode pôr fim à carreira política de António Costa”.

Desde o caso da falsa queda de um canadair à “evidente falta de coordenação entre as autoridades”, passando pelas falhas de comunicação, o jornal espanhol tece duras críticas à ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa. O jornal madrileno considera “inexplicável” que a ministra “tenha vetado a entrada de uma coluna de 60 bombeiros galegos em território português”, num cenário em que “o incêndio se expandia e os bombeiros portugueses reconheciam estarem a ser ultrapassados pelas condições no terreno”. Na altura, Constança Urbano de Sousa justificou a sua decisão pelo “excesso de voluntarismo” de alguns apoios.

Os espanhóis enviaram 80 bombeiros e quatro aviões para ajudar no combate às chamas.