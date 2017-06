O jornal espanhol escreve que o dia “começou com otimismo e terminou no caos absoluto”.

“A evidente falta de coordenação entre as autoridades, tanto ao nível dos trabalhos de extinção, como também de comunicação com os meios de comunicação social, provocou um aluvião de críticas à gestão do desastre por parte do Governo e do primeiro-ministro António Costa, e em particular à ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, a menos de quatro meses das eleições legislativas em Portugal”, pode ler-se.

Para além da crítica ao Governo, o jornal sublinha ainda o facto de uma coluna de bombeiros galega ter sido vetada na fronteira, considerando que é “inexplicável” pois “os bombeiros portugueses reconheciam estar a ser ultrapassados pelas condições no terreno”.