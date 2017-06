Um dia depois de ter passado o cut pelo segundo ano consecutivo, ao classificar-se no 42º lugar, entre 288 participantes oriundos de 40 países, o algarvio ficou isento da ronda inaugural e perdeu depois com o francês Frédéric Lacroix por 3/2.

O francês Lacroix tinha sido 13º classificado após as duas voltas de stroke play, empatado com o 11º, com 5 pancadas abaixo do Par.

No ano passado Vítor Lopes tinha cedido na primeira ronda, disputada pelos 64 jogadores que se apuraram para a segunda fase da prova, que está agora a decorrer no Royal St George’s Golf Club, um dos tradicionais palcos do The Open Championship (British Open).

Na primeira fase, o vencedor do 1º Torneio do Circuito FPG de 2017 totalizou hoje 140 pancadas, 2 abaixo do Par, após voltas de 71 (+1) ao famoso Royal St George’s Golf Club e de 69 (-3) ao Prince’s Golf Club.

João Girão, que há um ano também tinha feito parte do top-64, sendo igualmente derrotado na primeira ronda, foi ontem eliminado no 181º lugar, empatado com o 168º, ao agregar 146 pancadas, 4 acima do Par, após voltas de 72 (Royal St George’s) e 74 (Prince’s).

Os dois jogadores da seleção nacional deslocaram-se a Inglaterra acompanhados do selecionador nacional Nelson Ribeiro.

No historial das participações portuguesas no British Amateur, João Carlota apurou-se aos 36 buracos e só foi afastado na terceira eliminatória em 2014.

Em 2012 Pedro Figueiredo e Ricardo Melo Gouveia passaram a primeira fase e foram eliminados nos oitavos de final, enquanto em 2008 “Figgy” chegou mesmo aos quartos de final.