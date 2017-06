Uns dizem que é eficiente, outros afirmam que se trata de uma técnica perigosa. O contrafogo - tática em que as chamas são ateadas no sentido contrário do incêndio, por forma a encontrá-lo e, assim contê-lo num só espaço e ajudar a apagá-lo - já gerou várias discussões entre especialistas e populares, mas a verdade é que continua a ser uma técnica usada por pessoas que fazem frente às chamas.

Populares ouvidos pelo i no concelho de Góis admitem ter feito contrafogo. “É o método mais eficaz. Às vezes, entre fazer aquilo e não fazer nada, temos de arriscar”, disse-nos um homem, que esteve várias horas a combater as chamas na passada terça-feira.

“Se não fizermos nada, arde tudo na mesma. À noite é mais fácil de usar esta técnica. Mas, claro, se o vento não estiver a ajudar não se faz nada”, explicou ao i outro popular.

O i tentou questionar bombeiros no local sobre esta questão, mas nenhum se disponibilizou a falar sobre o assunto.