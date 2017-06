O Instituto Português do Mar e da Atmosfera considera que a dinâmica gerada pela conjugação entre incêndio e instabilidade climatérica, que ocorreu no sábado, em Pedrógão Grande, poderá ter gerado, no terreno, um fenómeno que é muitas vezes confundido com um tornado e que é denominado de "downburst".

Numa carta enviada a António Costa, e a que a Agência Lusa teve acesso, o IPMA explica que "foram o resultado da conjugação da dinâmica do próprio incêndio e dos efeitos da instabilidade atmosférica, gerando downburst, ou seja, vento de grande intensidade que se move verticalmente em direção ao solo, que após atingir o solo sopra de forma radial em todas as direções" que determinaram situações muito graves no terreno.

"Este fenómeno é por vezes confundido com um tornado, e tem um grande impacto em caso de incêndio florestal por espalhar fragmentos em direções muito diversas", sustenta o presidente do IPMA, em resposta ao Primeiro-ministro.