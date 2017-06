O fogo em Góis, no distrito de Coimbra, que terá tido início este sábado mantém-se com duas frentes ativas, no entanto o combate às chamas está a evoluir de forma favorável, adiantou o comandante operacional, Carlos Luís Tavares.

A frente que lavra no sentido de Pampilhosa da Serra está a ceder e o responsável admitiu que possa vir a ser controlada "dentro em breve".

As chamas continuam a lavrar com bastante intensidade, mas também poderão vir a ser controladas durante esta noite, devido a uma descida da temperatura e ao aumento da humidade.