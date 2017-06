O Meo Arena vai receber um concerto solidário no próximo dia 27 de junho, terça-feira, em homenagem às vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande.

O concerto – Juntos Por Todos – terá transmissão ao vivo na RTP, SIC, TVI e em todas as rádios portuguesas, cujas receitas irão reverter para a União das Misericórdias Portuguesas, de modo a ajudar a população afetada.

O concerto irá contar com a presença de: AGIR, Amor Electro, Ana Moura, Aurea, Camané, Carlos do Carmo, Carminho, D.A.M.A, David Fonseca, Diogo Piçarra, Gisela João, Hélder Moutinho, João Gil, Jorge Palma, Luísa Sobral, Luís Represas, Matias Damásio, Miguel Araújo, Paulo Gonzo, Pedro Abrunhosa, Raquel Tavares, Rita Redshoes, Rui Veloso, Salvador Sobral e Sérgio Godinho.

Os bilhetes já se encontram disponíveis para venda na Fnac, Worten, El Corte Inglês, The Phone House, Pagaqui, ACP e Turismo de Lisboa e ainda em blueticket.pt. O bilhete tem um custo de 15 euros, contudo haverá ainda um bilhete geral extra a 25 euros para as pessoas que queiram contribuir com um valor superior e ainda um bilhete donativo de 15 euros para as pessoas que queiram contribuir mesmo que não possam comparecer no espetáculo.