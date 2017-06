O deputado do PSD, José Matos Correia, foi o único parlamentar que não viu o seu líder de partido discursar na sessão evocativa pelas vítimas do incêndio em Pedrógão Grande.

Em vez de Pedro Passos Coelho, na Assembleia da República, discursou o próprio Matos Correia.

O veterano laranja dedicou um longo elogio aos voluntários da sociedade civil e a todos os funcionários dos serviços públicos, deixando uma palavra especial aos bombeiros. "Gonçalo Conceição levou o exercício das funções ao extremo de sacrificar a sua vida em defesa dos outros".

Para Matos Correia, "honrar a memória dos 64 mortos impõe-nos como imperativo ético que não nos conformemos com a inevitabilidade destas tragédias, que nos mobilizemos todos para as evitar".

"No passado fim de semana, 64 pessoas confiaram. Em estar nas suas casas, em dar um passeio com os seus amigos, em tirar uns dias de merecidas férias, confiaram que as instituições seriam capazes de os proteger perante o perigo", recordou o social-democrata. "O país, no entanto, não esteve a altura dessa confiança", afirmou ainda.

"Este não é ainda o momento para apurar falhas ou responsabilidades, se as houver, mas tal momento tem que chegar. A busca da verdade tem que ser, numa democracia madura e consolidada, uma questão central", considerou o também professor universitário.

"O apuramento exaustivo daquilo que se passou será a maneira de garantir que este drama não se repetirá e a melhor maneira de honrar os nossos compatriotas que confiaram, como era seu direito fazê-lo". E, para José Matos Correia, essa confiança não foi atendida.

Esta tarde, o voto de pesar pela tragédia de Pedrógão Grande foi aprovado por unanimidade na Assembleia da República.