Jornalistas do i, que se encontram no local, relataram que à chegada à aldeia havia um incêndio, que terá reacendido e não estaria muito alastrado, mas que em cerca de uma hora o fogo terá rodeado a aldeia, havendo apenas uma saída.

Os jornalistas avançaram ainda que só passado algum tempo é que a GNR e os bombeiros chegaram ao local, tendo estado vários civis a combater as chamas durante 24h completamente sozinhos, sem ajuda dos bombeiros. Os moradores da aldeia utilizaram, como recurso para combater as chamas, carrinhas 'pick up', contentores de água e mangueiras.

Para além disto, ao que os jornalistas do i e do SOL constataram, segundo declarações de vários civis, os bombeiros, que estariam a combater chamas noutras aldeias, chegaram a pedir água à aldeia da Candosa, e em resposta, os moradores daquela zona terão pedido ajuda, ao que os bombeiros disseram que sim, mas apenas passadas várias horas é que terão aparecido.

Os bombeiros e a GNR já estão no local e já terão começado a evacuar a aldeia, mas a população não quer sair.

No combate às chamas estão vários autotanques, uma vez que os canadairs não podem sobrevoar a zona devido aos cabos de alta tensão e fumo. Não se sabe ao certo o número de bombeiros que se encontram no terreno, mas sabe-se que estão a ficar novamente sem água e que é a aldeia que lhes está a fornecer água.