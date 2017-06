Portugal está a um pequeno passo de assegurar o apuramento para as meias-finais da Taça das Confederações, depois de ter conseguido vencer pela primeira vez em solo russo: 1-0 perante os anfitriões, com golo de Cristiano Ronaldo logo aos oito minutos, de cabeça, após cruzamento perfeito de Raphael Guerreiro.

A Seleção nacional, de resto, teve oportunidades mais do que suficientes para arrumar com o jogo, mas o guardião Akinfeev, com uma exibição de grande nível, negou os intentos dos jogadores portugueses. Ronaldo, aos 32'; André Silva, aos 50'; Cédric, aos 59'; e novamente o CR7, aos 63' (este um cabeceamento ao lado quando Akinfeev se encontrava fora da baliza) bem tentaram, mas não conseguiram mais nenhum golo, o que permitiu à Rússia acreditar que era possível chegar ao empate. O pressing final foi incessante, mas os russos não criaram propriamente grandes situações - foi muito à base de cruzamentos e remates de longe.

Contas feitas, e quando ainda falta jogar o México-Nova Zelândia, Portugal assume à condição a liderança do grupo A, com quatro pontos em dois jogos, e fica a depender de apenas um empate frente aos neo-zelandeses na última ronda para assegurar o apuramento.