O partido de governo fez o discurso mais prático na Assembleia da República. Na sessão evocativa por Pedrógão Grande, Carlos César, presidente do PS, assegurou a necessidade de "procurar todas as explicações estruturais e específicas para o sucedidos", pausou, e acrescentou: "como aliás já determinou o primeiro-ministro".

"Ao parlamento incumbirá a procura das explicações, sem competições partidárias" nas quais, avisa, o Partido Socialista não alinhará.

No plano mais emocional, César destacou "a certeza da nossa determinação em agir de forma ativa e fraterna". No plano mais político, apontou para várias frentes: "atuar para recuperar o património, indemnizar as perdas e reactivar o potencial produtivo, recuperar o emprego e refazer vidas" de famílias e comunidades.

Para o líder parlamentar socialista, também é prioritário o "reforço do poder coercivo do Estado e a responsabilização dos privados que detêm a quase totalidade da área florestal".