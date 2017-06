O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta quarta-feira que há lições as retirar dos incêndios em Pedrógão Grande que vitimou 64 pessoas.

"Naturalmente estamos todos interessados e há uma unidade nacional em se retirar para o futuro as lições [da tragédia]. Não é tanto um problema de apuramento de responsabilidade, é um problema do apuramento da realidade”, afirmou o Chefe de Estado.

“Faz parte da nossa vida como sociedade, todos os dias devemos aprender com o passado e o presente, retirando lições para o futuro. Há mais dados agora do que havia, há mais elementos para refletir do que havia e há lições que se podem retirar indo mais longe do que, porventura, noutras circunstâncias passadas”, acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa.