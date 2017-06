Um vídeo publicado no YouTube mostra a intensidade do vento que se sentia na região de Pedrógão Grande na altura em que começou o incêndio, que fez 64 vítimas mortais e deixou 179 feridos.

Na descrição do vídeo, partilhado no dia 18 de junho, pode ler-se: “Um pouco do vento que veio de Pedrogão Grande e que originou os incêndios...Passamos do sol com 44 graus, para uma trovoada seca, e vento forte...um fenómeno que aconteceu em poucos minutos...imaginem agora o vento a empurrar o fogo :-(“