Portugal chegou ao intervalo do encontro com a Rússia a vencer por 1-0, na segunda ronda da fase de grupos da Taça das Confederações. Cristiano Ronaldo, como não podia deixar de ser, foi o autor do golo luso. Antes, porém, já o CR7 tinha feito a alegria de uma menina muito especial.

A entrada das equipas em campo, como já é tradição, foi feita com os jogadores de mãos dadas com crianças. O capitão da Seleção nacional, todavia, espantou ao entrar de mão dada com uma menina em cadeira de rodas. A criança não escondeu a felicidade por estar lado a lado com o astro português, que ainda lhe ofereceu o casaco com que entrou em campo.

Rapidamente as imagens se tornaram virais nas redes sociais, partilhadas por internautas de todos os cantos do mundo. Mais um golo para o melhor jogador do mundo.