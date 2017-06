O Instituto de Avaliação Educativa abriu um inquérito sobre uma alegada fuga de informação no exame nacional de português, que se realizou nesta segunda-feira.

O conteúdo da prova terá circulado nas redes sociais em formato áudio. De acordo com o áudio divulgado no jornal Expresso, uma aluna disse que uma amiga dele tinha como explicadora a presidente do sindicato de professores, que lhe disse que ela precisava “só de estudar Alberto Caeiro e contos e poesia do século XX”, a aluna acrescentou ainda que todos os anos a explicadora sabe o que sai, incluindo este ano.

Um professor da Escola Secundária Luísa de Gusmão afirmou ao Expresso, que não é coincidência acertar nas três coisas e que houve uma fuga de informação.

O exame realizou-se na segunda-feira por 79.025 alunos.