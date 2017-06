O Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS) atualizou hoje as projeções sobre a área ardida em Portugal nos últimos dias. Os incêndios de Pedrógão Grande e Góis, que mobilizam mais de 2500 operacionais, consumiram já uma área superior a 40 mil hectares. Para o fogo de Pedrógão, que fez 64 vítimas mortais, há uma estimativa de 29.693 hectares ardidos. Já o incêndio de Góis afetou 11.317 hectares.

Hoje a Proteção Civil fez pela primeira vez uma estimativa da área afetada no fogo de Pedrógão, que está em linha com os dados do EFFIS. Ainda assim, os únicos mapas sobre a extensão do fogo são os disponibilizados por esta plataforma europeia, que começou a fornecer as primeiras projeções sobre a área ardida nestes fogos na segunda-feira.

Em termos de área ardida, o fogo de Pedrógão Grande é por esta altura o terceiro maior de sempre no país desde que há registos. O fogo mais devastador deflagrou a 31 de julho de 2003, na freguesia de São Matias, em Nisa (Portalegre). Arderam 41.079 hectares, resultado de fogo posto. O segundo pior registo foi um fogo em Proença-a-Nova (Castelo Branco) neste mesmo ano, com início a 1 de agosto. Arderam 36.019 hectares. A causa deste incêndio não foi determinada.