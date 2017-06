Oito meses depois de ter cancelado a digressão mundial, após lhe ter sido diagnosticado um cancro no estômago, Charles Bradley regressa à estrada. A paragem no Coliseu do Porto acontece a 23 de Novembro.

Apesar de ter 68 anos, só em 2011 gravou o primeiro álbum "No Time For Dreaming". Natural da Flórida, o futuro cantor foi cedo para Nova Iorque e contava apenas 14 anos quando viu, levado pela irmã, James Brown ao vivo no mítico Apollo, no Harlem, em 1962.

Foi com a "máscara" de Black Velvet, um imitador de James Brown que Gabriel Roth o descobriu num pequeno clube de Nova Iorque. O editor assinou-o de imediato para a editora Daptone.

De então para cá tem sido aclamado como uma das vozes soul de maior porte. Os bilhetes custam 25 euros e já estão à venda.