Travis Kalanick, oCEO da Uber, demitiu-se após a pressão dos investidores - Fidelity Investments ou a firma de capitais de risco Benchmark - que exigiam a sua demissão.

Os investidores exigiam a saída imediata de Travis Kalanick e uma mudança na liderança na empresa após as sucessivas polémicas em torno da alegada política sexista da empresa e dos vários relatos sobre assédio sexual.

“Amo a Uber mais do que qualquer coisa no mundo e neste difícil momento da minha vida pessoal aceitei o pedido dos investidores para me afastar para que a Uber possa continuar a crescer”, escreveu Kalanick em comunicado.

Apesar da sua demissão, Kalanick irá permanecer no concelho de administração da empresa.