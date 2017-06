O secretário-geral do Partido Comunista Português, discursando hoje à margem da sessão evocativa pelas vítimas do incêndio em Pedrógão, afirmou que "não é possível olhar para esta catástrofe iludindo as consequências de anos de integração na União Europeia e às suas políticas comuns".

Jerónimo de Sousa pediu, "a breve prazo, o cabal esclarecimento de todas as circunstâncias em que o incêndio se desenvolveu com as consequências que são conhecidas". Um esclarecimento que deve "apurar integralmente as causas" da tragédia.

O secretário-geral do PCP falou também da "inação perante a pressão dos interesses económicos sobre a exploração florestal, que conduz à degradação das condições de vida das populações" e deixou uma palavra de apoio e um apelo à assistência de todas as vítimas da tragédia "humanitária e social".

"Quando se apagarem os holofotes mediáticos, não permitamos que se volte a cair no esquecimento", pediu o líder do PCP ao Parlamento.