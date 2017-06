Para Eduardo Ferro Rodrigues, o presidente da Assembleia da República, no incêndio de Pedrógão Grande deu-se uma "combinação de rara de fatores adversos" que "tornou a luta desigual".

Mas Ferro, que abria a sessão evocativa do parlamento em homenagem à tragédia de Pedrógão, fez também questão de deixar esclarecido: "Numa democracia adulta e consolidada como a nossa, há sempre lugar para balanços informados e para a necessária avaliação das ações e das políticas do Estado".

Ferro garante que, "como sempre", a Assembleia estará no centro dos debates "que contam e que os portugueses exigem".

Hoje, todavia, "é dia de homenagearmos a memória daqueles que pereceram".

"A Assembleia está solidária com os bombeiros, com a proteção civil, com as Forcas Armadas e com os serviços de segurança, bem como das autoridades municipais", disse Ferro, que vê os portugueses com gestos de "força, generosidade e entre ajuda".