O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai marcar presença no funeral do bombeiro de Castanheira de Pera, que morreu no combate às chamas do incêndio de Pedrógão Grande.

O primeiro-ministro também estará presente, em representação do Governo, disse fonte oficial do executivo à agência Lusa.

O líder da oposição Pedro Passos Coelho também marcará presença.

Recorde-se que o incêndio no concelho de Pedrógão Grande, que deflagrou no sábado à tarde e ainda está ativo, matou 64 pessoas, entre eles o bombeiro da corporação de Castanheira de Pera, e feriu outras 179, das quais sete estão em estado grave, incluindo quatro bombeiros e uma criança.