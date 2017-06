Um grupo voluntário do Porto organizou-se para distribuir diversos bens à população de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, através das redes sociais.

João Ponciano, porta-voz do grupo, explicou à agência Lusa que através de conversas no Facebook entre amigos decidiram atuar e encheram duas carrinhas com bens alimentares, roupa, brinquedos, comida para animais e medicamentos

O grupo andou de porta em porta a pedir bens, não estando associado a nenhuma instituição decidiu fazer alguma coisa.