Depois de uma semana de calor em todo o país, com as temperaturas a rondar os 40ºC, os próximos dias serão marcados por uma diminuição da temperatura.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas mínimas podem chegar até aos 13ºC em algumas regiões do país. Quanto à temperatura máxima, não deverá passar os 30ºC até ao final do mês de junho.

Este fenómeno deve-se “a uma corrente de Oeste que nos traz humidade do Atlântico e uma massa de ar mais fria, o que faz com que as temperaturas desçam”, revelou Cristina Simões do IPMA, referindo ainda que as trovoadas secas também não se devem verificar até ao final do mês.