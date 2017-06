Já é conhecido o onze de Portugal para o jogo com a Rússia, que começa às 16 horas desta quarta-feira. E com surpresas: Fernando Santos promoveu quatro alterações em relação à equipa que empatou com o México no encontro de abertura.

José Fonte, João Moutinho, Nani e Ricardo Quaresma, que até apontou o primeiro golo de Portugal nesse empate (2-2), cedem os seus lugares a Bruno Alves, Adrien, Bernardo Silva e André Silva. Prevê-se, portanto, um esquema de 4x4x2, com Ronaldo e André Silva na frente, mas em que Bernardo vagueará entre o meio-campo e o ataque.

ONZE DE PORTUGAL

Rui Patrício; Cédric, Pepe, Bruno Alves e Raphael Guerreiro; Bernardo Silva, Adrien, William Carvalho e André Gomes; André Silva e Cristiano Ronaldo