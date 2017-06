Michael Phelps, o nadador mais medalhado do mundo, vai competir contra um tubarão durante a “Shark Week”, a semana que o Discovery Channel dedica aos tubarões.

“O atleta mais condecorado do mundo enfrenta o maior predador do oceano: Phelps vs. Tubarão - que comece a corrida”, diz o canal.

O evento vai ser transmitido a 23 de julho, contudo, ainda não são conhecidos mais detalhes acerca de como é que a corrida vai acontecer.