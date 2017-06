A contas com vários problemas de saúde, Tiger Woods está a receber ajuda para lidar com a medicação que precisa de tomar. A revelação partiu do próprio golfista, num comunicado enviado à agência AP onde agradeceu também o apoio que tem recebido dos fãs e dos colegas da modalidade.

"Estou a receber ajuda profissional para gerir a medicação que tomo para as dores nas costas e distúrbios de sono", disse o lendário golfista, voltando a garantir que a detenção de que foi alvo no final de maio, na cidade de Jupiter, sul da Flórida, após ser apanhado a dormir dentro do carro, se deveu a esses problemas de saúde - na altura, a informação veiculada pela Imprensa norte-americana dava conta de condução sob a influência de álcool e drogas.

Certo é que os testes realizados posteriormente não revelaram a presença de álcool no sangue de Tiger Woods, tendo o golfista dito à polícia que o estado de desorientação e o discurso incoerente foram originados por uma reação adversa a alguns medicamentos.