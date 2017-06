O Banco de Portugal (BdP) reviu hoje em alta a projeção de crescimento da economia portuguesa entre 2017 e 2019, esperando agora que cresça 2,5% este ano, mas continuando a antecipar uma desaceleração nos dois anos seguintes.

De acordo com o Boletim Económico divulgado, esta quarta-feira, o BdP melhorou em 0,7 pontos percentuais a projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) este ano face ao antecipado em março (para os 2,5%), em 0,3 pontos percentuais o valor esperado em 2018 (para os 2%) e em 0,2 pontos percentuais em 2019 (para os 1,8%).

Esta revisão em alta das previsões de crescimento da economia portuguesa foi, assim, mais acentuada em relação ao ano em curso, o que reflete um desempenho mais positivo do que o esperado do primeiro trimestre, tendo sido mais modesta para os anos seguintes.

Recorde-se que, no Programa de Estabilidade apresentado em abril, o Governo antecipou um crescimento de 1,8% este ano, mas o ministro das Finanças, Mário Centeno, disse mais tarde que poderia ficar acima dos 2%.

Para 2018, a estimativa oficial é de um crescimento de 1,9% do PIB, que deverá chegar aos 2% no ano seguinte, segundo o Programa de Estabilidade.

Para o mercado de trabalho, as projeções de hoje são também mais otimistas do que as apresentadas em março, esperando o BdP que a taxa de desemprego seja de 9,4% em 2017 caindo gradualmente para os 7% em 2019, sendo que há três meses a instituição esperava que a taxa de desemprego ficasse nos 9,9% este ano e que se reduzisse para os 7,9% em 2019.

No final do horizonte da projeção, ainda que a taxa de desemprego esteja já abaixo do nível registado antes da crise, o emprego deverá situar-se também em níveis inferiores aos observados em 2008.