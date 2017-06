Alex Telles considera ter sido o "melhor lateral do campeonato". Em entrevista à rádio brasileira "Rádio Grenal", o jogador do FC Porto acredita mesmo que só faltou festejar o título nacional para a época de estreia em Portugal ser a melhor de sempre.

"Só não foi perfeita porque o FC Porto não conseguiu o título. A nível pessoal foi a melhor época que tive. Em números e em sequência de jogos. Fiz 45 jogos, dez assistências, e fui o melhor lateral do campeonato, o que dá motivação para a próxima época", atirou Alex Telles, recordando a expulsão frente à Juventus, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões: "Foi uma lição. Toda a gente erra e eu errei ali. Foi um lance que acabou por ser muito pesado para mim. Tive uma semana complicada. Era o jogo mais importante da minha vida, naquele momento, e acabei por desperdiçar uma oportunidade muito boa."

O lateral-esquerdo de 24 anos falou ainda de Iker Casillas, que considera "uma lenda". "Basta ver os títulos que já conquistou. É uma honra tê-lo como colega. Passa a sua experiência para o clube e para o grupo. É um espelho para nós. Um vencedor, um lutador", salientou o brasileiro, descartando sair do FC Porto neste mercado de transferências: "De momento não chegou nada. Penso em continuar e ter uma sequência no clube, construir a minha história. Gosto de deixar um legado e quero deixá-lo no FC Porto, conquistar títulos. Não penso noutra coisa que não seja jogar no FC Porto e estou louco para voltar. É um carinho que faz falta."