A confiança económica já se começa a refletir na mudança de hábitos dos portugueses, uma alteração que ganha novos contornos quando estamos a falar de férias. Esta ano há uma maior intenção de fazer férias fora do local de residência e, ao mesmo tempo, aumentar os gastos com férias. Apesar de a grande maioria pensar em usar o subsídio de férias para gozar os merecidos dias de descanso, há muitos portugueses a admitirem que vão usar essa verba extra para pouparem. Estas são algumas das conclusões do estudo Observador Cetelem a que o i teve acesso.

O certo é que os portugueses já admitiram que este ano vão abrir os cordões à bolsa. A grande maioria (76%) está a pensar gastar 950 euros nas férias do verão. Este valor representa um aumento de 66 euros face ao ano anterior, mas representa uma subida mais significativa quando comparada com 2015, altura em que os gastos previstos rondavam os 700 euros. No entanto, há quem esteja a pensar em ultrapassar esta fasquia. Mais de 25% dos portugueses preveem gastar cerca de 1200 euros nesta altura.

José Pedro Pinto, chief marketing & sales officer do BNP Paribas Personal Finance garante ao i que este otimismo tem aumentado nos últimos meses e diz que, à semelhança do ano anterior, a categoria “lazer/viagens” é aquela em que os portugueses manifestam maior intenção de compra. “Esta é uma tendência que tem vindo a verificar-se há vários anos e que ganha maior expressão nesta época, o que não é surpreendente. Já a intenção de aumentar os gastos com férias, lazer e viagens é, de alguma forma, surpreendente: 40% em 2016 para 56% este ano. A vontade de comprar eletrodomésticos ou fazer obras de remodelação/decoração é também assinalável”, refere o responsável.

Entre julho e setembro é o período escolhido pela maioria dos portugueses (58%) para gozarem as suas férias. Ainda assim, 31% garantem que não o vão fazer. “A grande diferença é o aumento das intenções de compra em todas as categorias. Por exemplo, este ano, mais de 50% das pessoas assumem a vontade de passar um período de lazer nos meses de verão. Este valor duplicou face a 2014, que registou 29%”, revela José Pedro Pinto. Aliás, os motivos financeiros são a principal razão apontada pelos portugueses para não irem de férias durante os meses de verão. Mais de 50% garantem que não têm disponibilidade financeira para irem de férias entre julho e setembro. Mas estas não são as únicas razões. Há quem prefira outros períodos do ano (21%) e quem não consiga marcar férias durante esse período (18%).

Portugal é a principal escolha

Para quem pretende aproveitar estes dias de descanso, 51% revelam que vão estar fora de casa e apenas 8% admitem que vão permanecer na sua residência. E o “vá para fora cá dentro” continua a ser a modalidade escolhida. Os números mostram isso mesmo: 43% optam por Portugal, enquanto 11% preferem ir para o estrangeiro. Também o período de tempo em que já não gozam férias é significativo: 45% não o fazem há um ano e 15% revelam que já passaram mais de dois anos.

O preço e a localização são os principais fatores de escolha do destino, com um peso de 36% e 35%, respetivamente. Também o tempo - destino de sol - é outro critério privilegiado (20%), assim como as promoções do momento (16%). Para segundo plano ficam critérios como os destinos mais adequados para crianças e oferta cultural e lúdica (em que cada um destes fatores se fixa nos 4%). Os portugueses que passam férias cá dentro optam, na maioria, por ficar em casa de familiares (44%). Logo a seguir surge residência secundária (30%) e hotéis (29%). O alojamento local continua a ter pouca procura para quem fica no país (ver entrevista ao lado). Já os que vão para fora preferem ficar em hotéis (75%); só depois é que surgem as casas de familiares ou amigos (16%), aparecendo em terceiro lugar o alojamento local (9%).

Também a intenção de poupança difere consoante a forma escolhida. Ou seja, quem fica cá procura essencialmente poupar no alojamento (54%), enquanto quem vai para o estrangeiro tenta reservar com antecedência (67%) para conseguir poupar. Mas os truques de poupança não ficam por aqui. Viajar em companhias low- -cost, privilegiar pacotes com tudo incluído, encurtar a estadia ou até mesmo escolher destinos menos turísticos são algumas fórmulas encontradas pelos portugueses para tentarem controlar o orçamento familiar nesta altura.

Para José Pedro Pinto, “merece também destaque o aumento do número de portugueses que pretendem poupar nas férias, 66%, face aos 37% de 2016. Quer isto dizer que, embora cresça a vontade de usufruir de alguns dias de lazer, os portugueses continuam a resguardar-se financeiramente”, salienta ao i.

Internet destacada Também a duração prevista da viagem varia consoante o destino de férias. Para quem opta por ficar em Portugal, a média é de duas semanas, mas ela sofre uma redução para quem planeia ir para o estrangeiro. Também se verificam diferenças na forma como são feitas as reservas. Cerca de 15% recorrem a plataformas online, tanto para quem fica cá como para quem vai para fora. Ainda assim, as agências de viagens continuam a ser os campeões em termos de reservas para quem vai de férias para o estrangeiro (53%). No entanto, a internet é, cada vez mais, o primeiro local de pesquisa quando se começam a planear as férias (42%).

Destino do subsídio de férias

A maioria dos portugueses (61%) optam por usar o subsídio de férias para pagar os merecidos dias de descanso - uma solução que ganha outro fôlego para aqueles que pensam sair do país. No entanto, esse não é o fim para este dinheiro extra. Quase metade (41%) colocam esse valor na poupança, mas há quem opte por amortizar créditos (17%), pagar impostos (15%) ou reservar para o regresso às aulas (11%) e para a compra de vestuário (10%). Ainda assim, 80% dos que usam a totalidade do subsídio de férias não sabem quanto mais vão gastar durante esse período.

Já o cartão de crédito é pouco usado nesta altura. Apenas 9% admitem que poderão recorrer a esta forma de pagamento, enquanto 42% garantem que não o vão fazer.