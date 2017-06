As equipas são multidisciplinares e são elas que fazem o rescaldo dos incêndios. Percorrem as aldeias e lugares mais inacessíveis para perceber qual o ponto de situação. Neste caso, apontam as necessidades das populações, avaliam os estragos, analisam o risco de incêndio e fazem a contagem de possíveis feridos e mortos que ainda possam encontrar.

Como falamos aqui de lugares pouco conhecidos e de acessos muitas vezes condicionados, são os locais que melhor prestam esse serviço. É por isso que nas equipas da GNR, INEM e Protecção Civil fazem também parte funcionários da junta de freguesia e carteiros. "Mais do que ninguém, eles sabem onde existem pessoas", refere ao i a responsável pela Acção Social, Sofia Pereira, que avança que em cada uma das três equipas no terreno há um carteiro.

Em Pedrógão Grande não há quem acredite que 64 mortos seja o número final. Isto porque todos falam de lugares muito isolados e de comunidades de estrangeiros que podem não fazer parte do registo de residentes.