O número de desempregados registados nos centros de desemprego voltou a recuar em maio. A descida é de 4,14% face ao mês anterior, ou seja, menos 103 mil pessoas, mas a queda é mais significativa quando comparada com o mês homólogo ao descer 19,2%, o que representa menos 19 mil inscritos.

Em maio estavam inscritos nos centros de emprego 432 mil desempregados. É preciso recuar até dezembro de 2008 para encontrar um número mais baixo, altura em que atingiu os 416 mil. Os dados foram revelados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP).

As mulheres continuam a representar a maior fatia dos desempregados registados (53,6%), sendo que se verificou uma queda no número de desempregados quer entre as mulheres, quer entre os homens.

Já em maio estavam 47 mil jovens registados como desempregados, o que representa uma redução homóloga de 26% (menos 17 mil jovens) e uma redução mensal de 6,6% (menos 3,4 mil jovens).

Por seu lado, o número de desempregados de longa duração ficou perto das 219 pessoas, com uma diminuição homóloga de 15,4% (menos 40 mil pessoas) e com uma redução de 2,2% em relação ao mês de abril (menos 4,9 mil pessoas).

Ainda assim, de acordo com os mesmos dados do IEFP, as quedas foram generalizadas, no que diz respeito aos níveis de ensino.

Por regiões, também se observam descidas globais, com o Algarve a ser a que maior queda mensal registou (menos 21,3%). No entanto, é no Norte que o número de desempregados representa o valor mais elevado (mais de 181 mil). Feitas as contas, é nesta região que concentra mais de 40% do número total de desempregados registados e todo o território nacional.

Quanto ao número de ofertas de trabalho por preencher também registou um aumento em maio. Ou seja, subiu 21,5%, quando comparado com o mês de abril para um total de 25295. Já Lisboa e Vale do Tejo é a região que apresenta mais ofertas (35,7% do total), seguida logo pela região norte (35,3%).