A avaliação do Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI) para o biénio 2011/2012, divulgada ontem pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), estava pronta desde dezembro de 2014. Foram dois anos na gaveta e o documento é agora público, com um desfasamento de cinco anos, o que implica que algumas das conclusões podem já não corresponder à realidade atual dos meios no terreno e medidas em vigor.

Segundo o i apurou, a existência do documento chegou ao conhecimento do ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural há cerca de dois meses, quando o governo quis avançar com a contratualização do relatório de 2015/2016 – uma vez que está estabelecido que o Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, aprovado pelo governo em 2006, deve ser alvo de uma monitorização bianual.

Inicialmente, a resolução do governo de José Sócrates que aprovou o plano previa uma avaliação anual, mas desde 2007 que passou a ser feita uma análise a cada dois anos. Segundo os dados disponíveis no site do ICNF e no portal de contratação pública, desde a primeira edição destas avaliações que o serviço é contratado ao Instituto de Estudos Sociais e Económicos (IESE). O relatório do primeiro ano de vigência do plano (2006) tem como data novembro de 2007, um desfasamento de dez meses face à realidade. Já o relatório de 2007/2008 ficou pronto em março de 2009, e o de 2009/2010 em junho de 2011.

O relatório de 2011/2012, pedido na anterior legislatura, já demorou bastante mais tempo a ficar concluído – só ficou pronto no final de 2014. A informação disponível na plataforma onde são publicados os contratos públicos mostra que o trabalho só foi adjudicado ao IESE em junho de 2014. O contrato é assinado, da parte do Estado, por João Soveral, então vice-presidente do conselho diretivo do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Tratou-se de um ajuste direto, com um custo de 42 495 euros mais IVA, com a justificação habitual nos casos de contratação externa por parte dos serviços públicos: “ausência de recursos próprios”.

Trata-se, assim, de uma despesa superior a 43 mil euros cujo resultado só agora é do conhecimento público. Porquê? Como lembrou ontem o “Público”, que noticiou que o plano contra incêndios estava sem avaliação há quatro anos e que o relatório de 2011/2012 só ia ser disponibilizado esta terça-feira, em 2012 dá-se uma fusão entre a Autoridade Florestal Nacional, que até então tinha nas suas competências a monitorização do plano, e o Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade. Este processo terá levado a uma menor rapidez na adjudicação do trabalho, mas quando o mesmo foi pedido, em junho de 2014, ficou pronto em cinco meses. Para a demora na sua divulgação, fonte do governo explica que não havia indicação de que o documento estivesse concluído. O ministro Capoulas Santos foi confrontado com a ausência dos relatórios de avaliação em abril, numa intervenção de Ilda Novo, do CDS. Na altura, o ministro respondeu que “durante os quatro anos em que o CDS esteve no governo não houve nenhuma avaliação. Fizemo-la este ano pela primeira vez e vamos continuar a fazê-la, porque é fundamental avaliar para corrigir erros futuros”, citou o “Público”. Entretanto, a avaliação de 2011/2012 apareceu. Segundo explicou ao i fonte ligada ao processo, o documento é contratado pelo ICNF mas é validado superiormente pela tutela antes da sua divulgação pública. O documento terá chegado ao gabinete de Assunção Cristas, mas acabou por não sair nem houve passagem de dossiês sobre esta matéria. O i tentou ontem obter um comentário de Assunção Cristas, o que não foi possível até ao fecho da edição. Em julho de 2016 tomou posse um novo conselho diretivo do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, que também não tinha indicação da existência do documento.

Em maio, já com o documento em mãos, Capoulas Santos reuniu com autoridades com competência no dispositivo de incêndios, indicou ao i fonte governamental, que admite que algumas componentes estão desatualizadas.

O documento avalia ponto por ponto as ações delineadas no Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, assim como o desempenho das diferentes entidades envolvidas. Constatava-se, na altura da sua redação, que apenas 10% das comissões municipais de defesa da floresta reuniam com a periodicidade desejada, pelo menos quatro vezes por ano.

Outro reparo era que apenas metade dos gabinetes técnicos florestais das autarquias inquiridos identificavam, até ao final do primeiro semestre, as zonas de maior risco em que deviam ser criadas faixas limpas nas imediações de casas, parques e outras instalações, invocando os gabinetes falta de meios ou o desconhecimento de quem eram os proprietários. Entre os muitos pontos analisados eram também apontadas lacunas na sinalização e medidas de condicionamento de trabalhos/acessos no período crítico dos fogos. Assinalava-se também que as forças do dispositivo operacional de 1.a intervenção estavam já dotadas do sistema de comunicações de emergência e segurança SIRESP, mas que não era conhecido um “diagnóstico formal” das condições de comunicação das forças que intervêm nos fogos, como GNR ou bombeiros. Este é apontado como um dos pontos que poderão ter falhado no incêndio que deflagrou no sábado.

Segundo informação da tutela, os relatórios dos dois biénios em falta (2013/2014 e 2015/2016) estão em fase de contratação e foi pedida urgência.