Albert Johnson, mais conhecido no meio artístico como Prodigy e membro do duo norte-americano Mobb Deep, faleceu esta terça-feira aos 42 anos, por complicações decorrentes de uma anemia drepanocítica, uma doença hematológica hereditária que o atormentava desde sempre. As causas concretas da morte, todavia, ainda não foram reveladas.

Os Mobb Deep, compostos por Prodigy e Kejuan Muchita (que ficou conhecido como Havoc), foram um dos grupos que mais contribuíram para o crescimento do hip hop saído de Nova Iorque nos anos 90. Reconhecidos pelo estilo 'dark' e 'hardcore', tornaram-se num dos mais bem sucedidos grupos de rap de sempre, tendo vendido mais de três milhões de discos. "The Infamous", em 1995, e "Hell on Hearth", no ano seguinte, foram os seus álbuns mais aclamados.

A partir de 2000, Prodigy encetou também um percurso a solo, com o álbum de estreia, "H.N.I.C.", a merecer igualmente os aplausos da crítica e do público - está listado como um dos melhores álbums dos anos 2000 pela revista da especialidade "Complex".

Já várias personalidades do meio musical reagiram à notícia da morte de Prodigy. De Nas a Lil Wayne, passando por Akon, Snoop Dogg ou até Justin Timberlake, todos lamentam o desaparecimento de uma "lenda do rap", um "liricista puro que fez alguns dos melhores cds de hip hop de todos os tempos".