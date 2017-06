O Paris Saint-Germain (PSG) está disposto a avançar com a contratação de Cristiano Ronaldo, estando a preparar uma proposta entre os 100 e 150 milhões de euros para apresentar ao Real Madrid.

Segundo o jornal francês L’Equipe, o Real Madrid espera receber uma oferta de 200 milhões de euros, mas o PSG não está disposto a pagar tanto por causa da idade de Ronaldo.

No entanto, o PSG vai tentar convencer Ronaldo com um salário mais alto do que o que o jogador recebe no Real Madrid.