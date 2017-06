Travis Kalanick, um dos fundadores da Uber, renunciou o cargo de presidente executivo (CEO) da plataforma nos Estados Unidos. A saída surge após uma sucessão de escândalos que manchou a imagem da empresa, outrora um dos exemplos de sucesso mais proeminentes de Silicon Valley.

Os investidores da Uber entraram em rotura com o gestor. A pressão aumentou quando cinco grandes shareholders da empresa enviaram uma carta a Kalanick, intitulada “Levar a Uber para a frente” [Move Uber Forward], onde se exigia que abandonasse o cargo imediatamente. Entre os signatários terá estado a capital de risco Benchmark, um dos maiores investidores da companhia que conta com um responsável no conselho de administração da Uber.

Em comunicado Kalanick diz acatar o pedido de demissão mas deixa recado: "Amo a Uber mais do que qualquer outra coisa no mundo e neste momento difícil da minha vida pessoal decidi aceitar o pedido dos investidores para me afastar para que a Uber se possa desenvolver em vez de se envolver noutra luta".

No primeiro trimestre de 2017 as receitas da empresa cresceram para os 3,4 mil milhões de dólares.

Em Portugal, a plataforma está presente desde 2014.